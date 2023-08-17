H&M постепенно прекратит производство в Мьянме из-за сообщений о нарушениях на фабриках

Британская НПО Business and Human Rights Resource Centre ранее распространила доклад, в котором говорилось о 156 нарушениях прав работников на фабриках в Мьянме, обслуживающих 45 мировых домов моды и ретейлеров

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Шведская компания H&M приняла решение постепенно прекратить производство в Мьянме из-за сообщений о нарушениях прав работников на швейных фабриках, откуда одежда поступает в магазины фирмы.

"После тщательного рассмотрения мы приняли решение постепенно и поэтапно прекратить деятельность в Мьянме. Мы очень внимательно отслеживали последние события в Мьянме, и мы видим все больше сложностей для того, чтобы вести нашу деятельность в соответствии с нашими стандартами и требованиями", - цитирует агентство Reuters заявление компании.

16 августа H&M - второй по величине в мире ретейлер одежды - заявила, что изучает сообщения о 20 нарушениях на швейных фабриках в Мьянме, связанных с компанией. Это было сделано после того, как британская НПО Business and Human Rights Resource Centre распространила доклад, в котором говорилось о 156 нарушениях прав работников на фабриках в Мьянме, обслуживающих 45 мировых домов моды и ретейлеров.

Ранее о прекращении деятельности в Мьянме заявили такие компании, как Inditex, Primark, Marks & Spencer и другие.