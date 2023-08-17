Пропускная способность МАПП "Адлер" на границе России с Абхазией превышена в семь раз

В сутки границу пересекает свыше 10 тыс. единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тыс.

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Пассажирский трафик в августе примерно в семь раз превысил пропускную способность автомобильного пункта пропуска в Адлере на границе РФ с Абхазии, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

"ФТС России отмечает рост транспортного и пассажирского трафика на границе с Абхазией. С начала августа, в пик летнего курортного сезона, пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Адлер" превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в 7 раз: в сутки границу пересекает свыше 10 тыс. единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Для обеспечения работы пункта пропуска на линиях контроля оперативно перераспределяются потоки транспорта, используется реверсивное движение, увеличено количество сотрудников, принимаются меры для ускорения процесса оформления экскурсионных групп. По данным пресс-службы, пиковая нагрузка на пункт приходится на выходные дни, она превышает показатели 2022 года, трафик превышает 11 тыс. автомобилей.

Уточняется, что с начала курортного сезона российско-абхазскую границу пересекли более 800 тыс. транспортных средств, в том числе 30 тыс. экскурсионных автобусов и около 5 млн физических лиц.

В 2022 году турпоток в Абхазию составил 1,1 млн отдыхающих.