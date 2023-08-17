В поврежденных квартирах дома в Астрахани, где взорвался газ, проведут ремонтные работы

Составлены акты обследования квартир, в помещениях, затронутых огнем, произведена зачистка

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Астрахани проведут противоаварийные мероприятия в поврежденных квартирах жилого дома, где 8 августа произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Олег Полумордвинов по итогам оперативного совещания по вопросам эксплуатации многоквартирного дома.

"Обследования, проведенные сотрудниками специализированных предприятий, подтвердили, что угроз [от] несущих конструкций нет, но имеются незначительные повреждения внутриквартирных перегородок. В связи с этим мы приняли решение провести противоаварийные мероприятия - усилим несколько балок и перегородок. Работы должны быть выполнены максимально оперативно, ведь дом необходимо готовить к отопительному сезону", - написал Полумордвинов.

Он уточнил, что на сегодняшний день составлены акты обследования квартир, пострадавших во время тушения пожара, в помещениях, затронутых огнем, произведена зачистка.

"Поручил администрации района еще раз довести до сведения жильцов информацию о возможной денежной компенсации, которую предоставляют социальные службы. А также выяснить - все ли жильцы составили акты о полученном ущербе. В то же время продолжаем работать с газовыми службами. Специалисты проверяют вентиляционные системы помещений и исправность оборудования", - добавил он.

Днем 8 августа в доме № 38 по улице Адмирала Нахимова в Астрахани произошел взрыв бытового газа, начался пожар. Погибли 2 человека, пострадали 13, кроме того, оказались повреждены 6 квартир. Следователи СУ СК России по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего собственника одной из квартир, по версии следствия, он не заключил контракт на техническое обслуживание газового оборудования, что привело к утечке и возгоранию бытового газа. Со ссылкой на власти Астрахани сообщалось, что инструментальное обследование поврежденного дома проводилось с использованием ультразвукового комплекса "Струна" с помощью которого было предварительно установлено, что проблем с несущей способностью здания нет. Вечером 10 августа жильцы, чьи квартиры не пострадали от пожара, вернулись в свое жилье, коммуникации дома восстановлены.