Эксперт: страны Европы в Нигере помимо урана и нефти интересуют также литий и золото

Как заявил главный редактор портала ActuNiger Абубакар Якуба Барма, Нигер очень богат различными природными ресурсами

РАБАТ, 17 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Европейские инвесторы проявляют большой интерес к богатым природным ресурсам Нигера, в том числе урану, нефти, а также литию и золоту. Об этом в интервью по телефону корреспонденту ТАСС рассказал эксперт в области экономики и международных отношений, главный редактор информационного портала ActuNiger Абубакар Якуба Барма.

"Нигер очень богат различными природными ресурсами. И в последнее время благодаря проведенной реформе законодательства в области добычи полезных ископаемых и, несмотря на проблемы в сфере безопасности, в страну пришли многочисленные европейские инвесторы", - сообщил собеседник агентства.

"Помимо урана и нефти страны Европы проявляют большой интерес к литию, который является одним из самых востребованных металлов в мировой индустрии, активно используется при производстве батареек для мобильных телефонов, автомобилей и много чего еще. Власти Нигера подписали несколько месяцев назад соглашения с рядом компаний, в том числе европейских, на исследования и разработку месторождений лития, запасы которого были найдены в некоторых районах страны, в том числе в "зоне трех границ" [территории на границах Нигера, Мали и Буркина-Фасо]", - продолжал он.

"Кроме того, в Нигере есть значительные запасы золота. В настоящее время добыча его происходит в основном кустарным методом. Но ситуация меняется. И после реформы законодательства в области добычи полезных ископаемых началась выдача разрешений иностранным компаниям, прежде всего, европейским, на разработку золотых месторождений. И это привлекает инвестиции в Нигер, как отчетливо показал прошедший в феврале 2023 года в Ниамее бизнес-форум Евросоюз - Нигер", - рассказал Барма.

"Стоит также отметить наличие в Нигере запасов бокситов, они есть сразу в нескольких регионах республики. И есть еще много других ресурсов и полезных ископаемых, на которые устремлены взоры европейских инвесторов. Нигер - очень большая по территории страна, ее площадь превышает 1,2 млн кв. км", - подчеркнул эксперт.

Частный сектор

"События, которые происходят в Нигере, безусловно, повлияют на текущие проекты, и инвесторам придется пересмотреть свои стратегии и планы в соответствии с развитием ситуации. Однако если власти некоторых европейских стран приостановили сотрудничество с Нигером, то это не обязательно относится к компаниям и инвесторам из этих стран. Они заняли выжидательную позицию, но при этом мы не наблюдаем волны заявлений или ухода европейских компаний, уже присутствующих в Нигере, потому что частный сектор не обязательно подчиняется политической логике", - пояснил собеседник ТАСС.

"В добывающие отрасли Нигера вложено много инвестиций, поэтому работа продолжается. Так, например, занимающаяся добычей урана французская компания Orano продолжает свою работу в стране. Компании и инвесторы, как европейские, так и другие, хорошо изучили и продолжают включать политические риски, а также риски сфере безопасности в свои бизнес-планы, чтобы иметь возможность лучше прогнозировать и управлять кризисами любого рода", - подытожил Барма.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Западные страны осудили мятеж и потребовали восстановления конституционного порядка в Нигере.