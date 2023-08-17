Российские стартаперы презентуют в Омске свои проекты представителям стран БРИКС

Участие в бизнес-инкубаторе примут более 100 предпринимателей и инвесторов из стран БРИКС, а также из центрально-азиатских государств

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Очная часть работы Международной акселерационной программы "Бизнес-инкубатор БРИКС", где российские предприниматели смогут презентовать свои стартапы зарубежным инвесторам, пройдет в Омске, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

"Бизнес-инкубатор БРИКС" - уникальная программа, необходимая для поддержки тех предпринимателей, которые стремятся к международной экспансии. Она станет точкой входа для отечественных стартаперов на зарубежные рынки, а также поможет коллегам из стран БРИКС запустить бизнес в России. Уверен, проекты победителей бизнес-инкубатора, безусловно, станут прорывными в своих отраслях", - приводятся в сообщении слова эксперта мероприятия, президента АНО "Евразийское инвестиционное агентство" Рима Хасанова.

Участники презентуют свои проекты инвесторам крупных и частных инвестиционных организаций и фондов из стран БРИКС в таких сферах, как инновации и высокие технологии, IT-инфраструктура и веб-разработка, транспорт и логистика, консалтинг, электронная коммерция, образование, здравоохранение и социальные услуги, пищевая промышленность, индустрия гостеприимства.

В мероприятии, которое пройдет с 20 по 24 августа в Омском государственном техническом университете, примут участие более 100 предпринимателей, инвесторов и представителей деловых объединений из стран БРИКС, а также из государств Центрально-Азиатского региона.

"Важной составляющей бизнес-инкубатора станет приглашение к сотрудничеству крупных и частных инвестиционных организаций и фондов из стран БРИКС, благодаря работе с которыми будут профинансированы не менее чем 70% проектов участников. По итогам деловой программы ожидается подписание многочисленных соглашений и инвестиционных контрактов", - отмечается в сообщении пресс-службы.