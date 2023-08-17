В Москве презентуют цифровые сервисы управления интеллектуальной собственностью

Спикеры расскажут о сервисах платформы МИК i.moscow, позволяющих зафиксировать интеллектуальные права и защитить инвестиции технологического бизнеса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) презентуют 21 августа в рамках Московского урбанистического форума цифровые сервисы управления интеллектуальной собственностью. Об этом сообщила пресс-служба РЦИС.

"21 августа МИК и РЦИС представят цифровые инструменты регистрации, защиты и монетизации прав на результаты интеллектуальной деятельности. Гостям расскажут о преимуществах добровольной регистрации интеллектуальных прав в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре РЦИС.РФ, а также простых и удобных способах управления правами с помощью цифровых технологий. Встреча ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, технологических компаний, креативного предпринимательства и тех, кто профессионально работает в сфере интеллектуального права", - отметили в пресс-службе.

Презентация пройдет в парке "Зарядье" (зал "Луг"), вход на мероприятие свободный. Спикеры расскажут о сервисах платформы МИК i.moscow, позволяющих зафиксировать интеллектуальные права и тем самым защитить инвестиции технологического бизнеса в исследования и разработки. Сотрудники МИК проконсультируют предпринимателей, как сформировать привлекательный и конкурентоспособный портфель прав, грамотно "упаковать" пул нематериальных активов.

Сервисы МИК интегрированы с инфраструктурой РЦИС.РФ - сведения об объекте и правах на него записываются в крупнейшем общественно-государственном реестре результатов творческой деятельности РЦИС.РФ, подчеркивается в сообщении. Эти сведения невозможно удалить или сфальсифицировать, поэтому свидетельство от РЦИС может служить документом, удостоверяющим авторство и приоритет для российской судебной системы, говорится в сообщении.

В РЦИС уточнили, что сервисы МИК особенно полезны для малого и среднего бизнеса, не располагающего своим штатом юристов или финансами для привлечения сторонних специалистов. Автоматизация позволяет радикально снизить издержки на регистрационные процедуры и подготовку сделок, блокчейн играет роль "цифрового нотариата", позволяя исключить из бизнес-процессов лишних посредников.

"Интеллектуальная собственность - важнейший экономический актив. Однако бизнесу эта сфера до сих пор представляется несколько эзотерической. Предпринимателям сложно соотнести формулировки закона с собственной практикой, им непонятно, как правовой институт может помочь извлекать прибыль. Цифровые решения и блокчейн-инфраструктура кардинально меняют ситуацию, превращая юридическую абстракцию в бизнес-инструмент, фактически алгоритмизируя правовые нормы, связанные с интеллектуальной собственностью", - отмечает президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Координационного совета РЦИС Сергей Матвеев, его цитирует пресс-служба.

Московский урбанистический форум открылся 1 августа. Четыре площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером форума.