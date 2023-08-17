Минтранс проработает варианты развития сети ВСМ на других направлениях, кроме Петербурга

Для реализации проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург будет создана рабочая группа, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ совместно с другими организациями проработает варианты развития железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) на других направлениях, помимо маршрута Москва - Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", - сказали в министерстве.

Кроме того, для реализации проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург будет создана рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ. В Минтрансе добавили, что проектированием маршрута занимается холдинг "Российские железные дороги" (РЖД).

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра заявил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Также ВЭБ.РФ совместно с банками рассмотрит вопрос о финансировании проектов ВСМ - как строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург, так и других проектов.

По подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не предполагалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.