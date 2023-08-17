Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,31-1,41%

Индекс Мосбиржи достиг 3 059,02 пункта, РТС - 1 028,93 пункта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский рынок сегодня демонстрировал положительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, до 3 059,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,41%, до 1 028,93 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 1,18%, закрывшись на отметке 93,48 рубля, евро - на 1,62%, до 101,58 рубля, юань - на 0,15%, до 12,76 рубля.

"Российский рынок акций в четверг торговался в сдержанном слабоволатильном ключе, индекс Мосбиржи в основном курсировал чуть выше 3 000 пунктов. Рубль на валютном рынке постепенно возвращает утраченные позиции, что снижает общий сентимент в отношении акций, в особенности экспортеров", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Улучшившийся внешний фон отчасти компенсировал валютный фактор. "Глобальный доллар отступил, дав возможность сырьевым товарам улучшить свои ценовые позиции. Нефть Brent вновь отправилась в направлении $85 за баррель. Китайские биржевые индексы тоже "отскочили" после спада среды. Тем не менее, инвесторов тревожат слабые макропоказатели второй экономики мира и сигналы о проблемах на рынке китайской недвижимости", - добавил Бахтин.

ФРС США в опубликованных накануне "минутках" подала рынку сигнал о том, что продолжит бороться с инфляцией и о снижении ставок пока речь не идет, а вот очередное повышение не исключено.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Черкизово" (+5,01%), акции "Мосбиржи" (+3,94%), котировки НМТП (+3,85%), расписки X5 Retail Group (+3,14%), котировки ТГК-1 (+3,09%).

"Совет директоров "Черкизово" в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на акцию (доходность около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги "Черкизово" на этой неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО до 16,6 млрд рубля против 7,2 млрд рубля годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд рубля", - сообщила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Поддержку акциям Мосбиржи оказало увеличение активности инвесторов в текущий волатильный период, также предполагает эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Qiwi (-2,51%), расписки "Глобалтранса" (-2,33%), привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (-1,29% и -0,74% соответственно), бумаги ЛСР (-1,37%), акции "Системы" (-1,08%), привилегированные акции "Башнефти" (-0,94%).

"Qiwi еще накануне сообщила о росте скорректированной чистой прибыли за I полугодие по МСФО на 78%, до 9,4 млрд руб., готовности сократить издержки в связи с недавним предписанием ЦБ РФ в отношении компании, а также сохранении паузы в выплате дивидендов. Расписки "Глобалтранса" корректировались после одобрения акционерами накануне плана по редомициляции компании", - пояснила Кожухова.

Прогноз

Склонность рубля к укреплению и фактор пятницы могут сдерживать завтра активность инвесторов, возможна небольшая коррекция, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании на 18 августа по индексу Мосбиржи - 2985-3105 пунктов, по курсу рубля к доллару - 91,5 - 95,5 рубля.

Конец недели будет не особенно насыщен событиями и публикациями. День 18 августабудет отмечен финальной оценкой индекса потребительских цен в еврозоне. Квартальный отчет представит Palo Alto Networks.