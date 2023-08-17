Хуснуллин сообщил, что Москва получит еще около 15 поездов для МЦД-3 и МЦД-4 до 2025 года

Вице-премьер отметил, что семь поездов для МЦД-3 уже закуплены, еще 13 составов поступят на линию до конца года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва до 2025 года получит около 15 электропоездов для московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) с помощью инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"До 2025 года благодаря ИБК (инфраструктурному бюджетному кредиту - прим. ТАСС) Москва получит еще порядка 15 поездов для МЦД-3 и МЦД-4", - говорится в сообщении.

Хуснуллин отметил, что семь поездов для МЦД-3 уже закуплены, еще 13 составов поступят на линию до конца года.

Поставку 31 электропоезда для использования на новых Московских центральных диаметрах профинансировала государственная корпорация ВЭБ.РФ. Общая стоимость подвижного состава составляет 28,8 млрд рублей. ВЭБ уже несколько лет участвует в реализации большой комплексной программы обновления подвижного состава Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Всего государственная корпорация обеспечила поставку 76 поездов производства компании "Трансмашхолдинг" для диаметров Москвы.

МЦД-3 - это третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления.

Президент РФ Владимир Путин 17 августа дал команду на запуск движения по МЦД-3.