Беглов заявил, что запуск высокоскоростной магистрали даст Петербургу новые возможности

По словам главы города, время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы составит 2 часа 15 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом откроет для последнего новые возможности в развитии внутреннего туризма и межрегиональных связей. Об этом сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"ВСМ создаст новые возможности для развития Петербурга, а строительство сети высокоскоростных магистралей в других направлениях, о которых говорил президент страны, будет способствовать развитию внутреннего туризма, укрепит связи между регионами России", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение по началу реализации проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург. По его словам, момент для этого наступил. Глава государства отметил, что время в пути по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали составит 2 часа 15 минут вместо сегодняшних 4 часов 5 минут.

"Движение будет самостоятельное, параллельно сосуществующей дороге. От Санкт-Петербурга до Москвы время составит всего-навсего 2 часа 15 минут, а до Великого Новгорода - 30 минут. Это масштабный проект, который реализуется Москвой и Петербургом совместно со Сбербанком, с правительством Российской Федерации. Много шло разговоров по этому вопросу, но вот сегодня президент объявил о начале проектирования и строительства этой высокоскоростной магистрали", - добавил Беглов.

О проекте ВСМ

Как подсчитали в Минтрансе России, строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей.

Согласно паспорту государственной программы "Развитие транспортной системы", на федеральный проект "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" в 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.