Путин: в России бум на личные авто, но все больше людей ездят общественным транспортом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия в последнее десятилетие переживает бум на личные автомобили, но все больше людей начинают предпочитать и общественный транспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

"В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: все больше людей предпочитает именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - сказал президент.