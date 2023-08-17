17 августа, 16:32,
обновлено 17 августа, 16:41

Путин: в России бум на личные авто, но все больше людей ездят общественным транспортом

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия в последнее десятилетие переживает бум на личные автомобили, но все больше людей начинают предпочитать и общественный транспорт, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

"В последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: все больше людей предпочитает именно общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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