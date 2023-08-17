Использование ИИ в разработке лекарств позволит уменьшить затраты на исследования на 20%

ИИ используется на всех этапах разработки лекарств и существенно упрощает этот процесс, отметил руководитель Лаборатории искусственного интеллекта в новых материалах Университета Иннополис Руслан Лукин

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 17 августа. /ТАСС/. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в разработке препаратов позволит в пять раз сократить сроки исследований и на 20% уменьшить затраты. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Лаборатории искусственного интеллекта в новых материалах Университета Иннополис Руслан Лукин.

"Лет 20 назад препараты разрабатывались 30-40 лет, сейчас этот цикл сведен до 5 лет. И есть случаи, когда буквально за четыре года молекула, сгенерированная ИИ, дошла до второй фазы клинических исследований. Мы до пяти раз можем сократить время выхода препарата от идеи до рынка. И, соответственно, сокращаем затраты на исследования в среднем до 20%. В целом, сам по себе генеративный ИИ может увеличить объем рынка фармы в мире на 5%, то есть это порядка $80 млрд суммарно", - сказал он.

ИИ используется на всех этапах разработки лекарств и существенно упрощает этот процесс, отметил Лукин. "Сейчас во всех процессах разработки лекарств и в крупных компаниях, и в малых стартапах используется искусственный интеллект. Он применяется во всех стадиях. Самая первая стадия - это обнаружение мишени, которая отвечает за заболевание, ее механизма действия. ИИ собирает информацию из всех источников и определяет белок, ответственный за заболевание. Именно на этой стадии находится большинство рисков в проектах открытия лекарств, - сказал он. - Дальше мы должны подобрать ингибитор, который будет прочно связываться с этим белком и при этом не вызывать пробочных реакций в организме. Это тоже делается с помощью ИИ, потому что всего молекул в химическом пространстве 10 в шестидесятой степени - человек не сможет перебрать такое количество молекул никогда".

Лукин отметил, что преимущество ИИ состоит в том, что он может анализировать огромные объемы информации, либо же самостоятельно генерировать необходимые молекулы с помощью генеративных моделей. Также ИИ способен заранее предсказать токсичность молекулы и ее синтезируемость. "Мало дать молекулу, важно, чтобы она была синтезируема, стабильна в организме, и чтобы ее можно было воспроизвести", - заключил он.