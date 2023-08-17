Путин назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта

По словам президента, общественный транспорт должен обновляться во всех регионах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Обновление парка общественного транспорта в России является одной из важнейшей задач, при ее решении необходимо опираться на отечественную промышленность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Наша важнейшая задача - обновление парка [общественного транспорта]", - сказал глава государства. Он отметил, что "сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев".

При этом с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет только расти, добавил президент. "Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность - машиностроителей и их смежников", - подчеркнул Путин.

По его словам, общественный транспорт должен обновляться во всех регионах.

"Системной задачей является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах РФ. Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры", - сказал глава государства.