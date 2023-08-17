Министр финансов Румынии анонсировал радикальные бюджетно-налоговые меры

Марчел Болош уточнил, что эти меры принесут в госбюджет за счет повышения налогов и сокращения расходов около €6,5 млрд

БУХАРЕСТ, 17 августа. /ТАСС/. Министр финансов Румынии Марчел Болош сообщил, что в сентябре правительство должно принять пакет мер, которые принесут в госбюджет за счет повышения налогов и сокращения расходов около €6,5 млрд.

"Меры, которые мы примем, позволят снизить бюджетный дефицит", - приводит агентство Agerpres выступление Болоша на пресс-конференции в городе Беклян (уезд Бистрица-Нэсэуд). "В противном случае, и я говорю это со всей ответственностью, бюджетный дефицит достигнет примерно 7%".

Среди этих мер по консолидации госбюджета - борьба с уклонением от уплаты налогов путем штрафов, которые будут увеличены, по крайней мере, в 10 раз, и удвоение наказаний за уклонение от уплаты налогов, увеличение роялти за эксплуатацию природных ресурсов и углеводородов и в 1 000 раз, глубокая реорганизация Национального агентства налоговой администрации для повышения эффективности сбора налогов.

По его словам, в план налоговых мер будут включены и многонациональные корпорации. "Неправильно, чтобы те, кто эксплуатируют подземные богатства, имели миллиардный оборот, гигантские прибыли, а [уплачиваемые ими] роялти в бюджет были ничтожными, некоторые даже издевательскими", - сказал он.

Главная цель пакета мер - избежать приостановки [поступления] европейских фондов, заявил Болош. Он подчеркнул, что необходимо резко сократить количество распорядителей кредитов, которых в Румынии в настоящее время насчитывается 16 тыс. "Ни в одной стране мира нет стольких хозяев народных денег", - сказал он.

Глава Минфина назвал эту реформу "поворотным моментом для Румынии", а также "актом смелости и патриотизма".