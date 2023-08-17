Потребность регионов России в новых автобусах до 2030 года оценили в 65 тыс.

По данным председателя комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексея Цыденова, износ транспорта составил 57 тыс. единиц

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потребность всех регионов России в новых автобусах до 2030 года оценили в 65 тыс. машин. Об этом сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на заседании президиума Госсовета.

"Всего общая потребность до 2030 года, если брать по автобусам, у нас 65 тыс. Это по износу - 57 [тыс.] плюс то, что касается новых перевозок. При этом потребность 65 тыс. - это по всей [стране], включая Москву", - сказал он.

Цыденов отметил, что регионам необходимо 20 тыс. малых автобусов вместимостью до 20 сидячих мест, 17,5 тыс. средних - до 30 сидячих мест, а больших автобусов, до 40 сидячих мест, - 22 тыс. Кроме того, для дополнительных перевозок в новых районах и кварталах необходимо дополнительно 7,3 тыс. автобусов. Он добавил, что потребность обновления троллейбусов до 2030 года составляет 5 тыс., трамваев - 4,2 тыс.

"В этом году у нас производственные мощности по автобусам и электробусам - 40,5 тыс., законтрактовано 21,8 тыс., то есть у нас половина "в заделе" есть. Следующий год - законтрактовано всего 4%, то есть это неравномерность наличия финансов, отсутсвие долгосрочных возможностей. Это нагрузка на производителей и заказчиков", - пояснил он.

По его словам, в России 8,3 млрд человек перевозятся автобусами, 1 млрд - трамваями и 830 млн - троллейбусами. Всего парк общественного транспорта составляет 150 тыс. транспортных средств, из которых 135 тыс. - автобусы, 7 тыс. - троллейбусы и 7 тыс. - трамваи.