Пассажироперевозки в России за первое полугодие увеличились до 7,3 млрд человек

Как сообщил министр транспорта Виталий Савельев, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем пассажирских перевозок в России за I полугодие текущего года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 7,3 млрд человек. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании президиума Госсовета.

"После 2020 года объем пассажирских перевозок стабильно увеличивается. В 2021-м мы перевезли 13,7 млрд пассажиров, в 2020-м - уже 14,3 млрд пассажиров. В первом полугодии текущего года объем перевозок составил 7,3 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Савельев.

Министр отметил, что подавляющее большинство перевозок осуществляется наземным транспортом. Так, более 10 млрд пассажиров перевозится автобусами, трамваями и троллейбусами, что составляет порядка 70% от общего объема. С помощью метро передвигается около 20% пассажиров, а ж/д транспортом - 8%. Остальные перевозки осуществляются воздушным, внутренним водным и морским транспортом, добавил Савельев.

По его словам, для обеспечения транспортного обслуживания граждан используются 135 тыс. автобусов, более 7 тыс. троллейбусов, около 7 тыс. трамвайных вагонов и 12 тыс. вагонов пригородных поездов. Однако указанный парк нуждается в периодическом обновлении.

"У автобусов средний возраст, по данным регионов, составляет около восьми лет при сроке службы от 7 до 10 лет. У троллейбусов - 15 лет при сроке службы до 15 лет, у трамваев - 25 лет при сроке службы 25 лет, электричек - 13 лет при сроке службы не менее 30 лет", - сказал министр, отметив, что более 41 тыс. транспортных средств эксплуатируются за пределами этих средних сроков службы.

Таким образом, потребность регионов в приобретении транспорта до 2030 года составляет порядка 66 тыс. транспортных средств, заключил Савельев.