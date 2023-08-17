Савельев сообщил, что новые регионы могут получить более 600 автобусов в 2023 году

Глава Минтранса отметил, что до 2030 года для удовлетворения потребностей всех регионов в общественном транспорте потребуется дополнительно около 1 трлн рублей инвестиций различного уровня

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует передать новым регионам более 600 автобусов разного класса в 2023 году, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта.

"В части новых территорий также проводим работу по обновлению общественного транспорта. В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача еще более 600 автобусов различных классов", - сказал он.

Савельев отметил, что до 2030 года для удовлетворения потребностей всех регионов РФ в общественном транспорте потребуется дополнительно около 1 трлн рублей инвестиций различного уровня.

Ранее Савельев сообщал, что работа по обеспечению новых территорий необходимой техникой и оборудованием будет продолжена.