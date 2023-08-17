Набсовет ВТБ 5 сентября рассмотрит важные кадровые вопросы

В банке отметили, что дальнейшие комментарии до решения набсовета преждевременны

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ на заседании 5 сентября рассмотрит ряд важных кадровых вопросов, касающихся состава правления кредитной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Состав правления ВТБ утверждается наблюдательным советом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке в том числе ряд важных кадровых вопросов", - сказали в пресс-службе.

В банке отметили, что дальнейшие комментарии до решения набсовета преждевременны. При этом актуальный состав правления кредитной организации не раскрывается.