В Калмыкии собрали более 800 тыс. тонн зерновых

По словам главы республики Бату Хасикова, урожай планируют перерабатывать на семяочистительном заводе, который намерены ввести в эксплуатацию в сентябре

ЭЛИСТА, 17 августа. /ТАСС/. Аграрии республики Калмыкия собрали с начала года 817 тыс. тонн зерновых, что удалось во много благодаря мерам поддержки, которые оказываются на федеральном и республиканском уровнях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"В Калмыкии получен рекордный урожай - 817 тыс. тонн зерновых. В прошлом году было собрано 712 тыс. тонн. И тогда это был отличный результат. Но в этом году наши фермеры побили свой же рекорд. Это удалось во многом благодаря мерам поддержки, которые оказываются на федеральном и республиканском уровнях", - написал Хасиков.

Он уточнил, что в 2023 году 507 хозяйств получили субсидии на растениеводство в размере 140 млн рублей. В хозяйствах всех категорий республики под урожай 2023 года посеяно 245 тыс. га озимых зерновых и масличных культур, а также 40 тыс. га яровых культур. Всего посевная площадь с учетом многолетних трав 2022 года составит 300 тыс. га. В том числе 270 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из них посевы пшеницы составят 241 тыс. га.

"В конце сентября там планируем запустить семяочистительный завод. Урожай нынешнего года хозяйство будет перерабатывать уже на этом заводе", - добавил Хасиков.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство.