В Касимове планируют возродить посадочную полосу для малой авиации

Ее протяженность составляет более 500 м

ТАСС, 17 августа. В Касимове Рязанской области планируют для развития туризма, увеличения объемов и расширения географии поставок промышленности возродить самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу для малой авиации, которая не эксплуатировалась с советских времен. Полоса будет иметь твердое покрытие, чтобы она могла принимать все виды авиационного транспорта, сообщил в четверг ТАСС глава горадминистрации Иван Бахилов.

"Та полоса, которая была в советские времена, имела земельное покрытие, туда садились "кукурузники". Мы планируем ее забетонировать - сделать с твердым покрытием", - сказал Бахилов.

Ведутся переговоры о реализации проекта с государственным бюджетным учреждением "Областной аэропорт Протасово" с возможностью финансирования проекта с их стороны. "Остается дождаться принятия решения на региональном уровне. Есть еще ряд коммерческих предложений, но хотелось бы работать именно с государственным учреждением", - отметил Бахилов.

Взлетно-посадочная полоса для малой авиации Касимовского аэродрома является одной из самых длинных в Рязанской области, ее протяженность - более 500 м. Глава горадминистрации уверен, что возрождение полосы поможет развитию туризма и промышленности как в городе, так и в регионе в целом. "Мы хотим, чтобы к нам прилетали не только из Рязани, но и из Москвы и других регионов - на малых частных самолетах и на небольших представительских бизнес-джетах. Это сейчас, я считаю, очень востребовано. У нас есть речной порт, хотелось бы иметь и воздушный", - сказал Бахилов, добавив, что поток туристов в Касимове за год вырос в 2,5 раза.

Многие предприятия города значительно увеличили отгрузку продукции. Так, из-за повышенного спроса объем отгрузки кондитерской фабрики "Верность качеству" за январь-июнь 2023 года увеличился более чем на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, текстильная компания "Нитекс" увеличила отгрузку собственной продукции на 74%, а кондитерская фабрика "Конфеста" - более чем в два раза.