Продление программы льготного лизинга автобусов в регионах оценили в 60 млрд рублей в год

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексея Цыденова, долю софинансирования каждого региона необходимо устанавливать с учетом его долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Не менее 60 млрд рублей в год необходимо регионам России, за исключением Москвы, для продления программы льготного лизинга автобусов. Об этом сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на заседании президиума Госсовета.

"Ключевым условием, и вы это сказали, [является] наличие постоянного источника [финансирования], и возможность прогнозирования работы. Мы посчитали - на продление программы льготного лизинга автобусов необходимо финансирование в размере 60 млрд рублей в год - это одна из самых эффективных мер сегодня. И совместно с Государственной транспортно-лизинговой компанией сделали расчеты - это без потребностей Москвы - эти деньги позволяют 10 тыс. автобусов разных классов в год обновлять на условиях софинансирования 60 на 40", - сказал он.

Цыденов отметил, что профильная комиссия Госсовета считает, что необходимо учитывать экономические возможности каждого региона и, соответственно, устанавливать долю софинансирования каждого субъекта с учетом его долговой нагрузки и бюджетной обеспеченности.

"С учетом эффективно принимаемых сегодня мер, общая просьба всех регионов - продлить действующую программу поддержки до 2030 года, в том числе предусмотреть снижение среднего возраста автобусов, и в целом транспортных средств, включение в программу транспортных средств высокого экологического класса - это газомоторные, дизельные высоких экологических классов и электробусов", - добавил он.

При этом председатель комиссии пояснил, что до получения дополнительных средств на развитие общественного транспорта регионы должны разработать комплексный транспортный план, максимально повысить внутреннюю эффективность работы общественного транспорта, в том числе обеспечить согласованность роста экономических показателей перевозок с общими макроэкономическими показателями в регионе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 января подписал распоряжение о включении инвестиционного проекта льготного лизинга отечественных автобусов в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния. В 2023-2024 годах на реализацию данного проекта из ФНБ будет направлено 44 млрд рублей. Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить 4 130 автобусов различной модификации: 1 990 автобусов в 2023 году и 2 140 - в 2024. Автобусы передадут в лизинг региональным транспортным компаниям сроком на семь лет под 6,8% годовых. Доля средств ФНБ в общем объеме финансирования проекта составит 60%.