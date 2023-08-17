Цыденов считает, что концепцию пригородных железнодорожных перевозок нужно обновить

По данным председателя комиссии Госсовета по направлению "Транспорт", в связи с ростом перевозок до 2035 года в обновлении нуждается 9,5 тыс. вагонов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Утвержденная в 2014 году Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом нуждается в обновлении. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

"В части пригородных железнодорожных перевозок необходимо актуализировать концепцию пригородных перевозок. Сегодня мы живем по концепции, утвержденной правительством в 2014 году. Многое уже изменилось, требуется актуализация. Просили бы тоже такое поручение [дать]", - сказал он.

По словам Цыденова, до 2035 года необходимо обновить 9,5 тыс. вагонов пригородного подвижного состава в связи с ростом перевозок. "В части железнодорожных пригородных перевозок у нас 1,03 млрд человек перевозятся. Объем железнодорожных перевозок в 2023 году вырос на 5% по сравнению с предыдущим. Количество вагонов, которые у нас курсируют на сети, - 12,1 тыс.", - пояснил глава Бурятии.

Он добавил, что отсутствуют долгосрочные контракты на закупку вагонов. "На 2023 год в планах покупка 830 вагонов, на 2024 год - 1 026 вагонов, дальше тоже мы пока не понимаем, как действовать. Контрактация сделана только на ближайшие годы", - резюмировал Цыденов.