Тайваньская компания обвинила Tesla в плагиате аксессуаров для кошек

В Hulumao заявили, что не выдавали лицензию Tesla на использование дизайна лежанки для животных

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Тайваньский производитель аксессуаров для домашних животных Hulumao обвинил американскую корпорацию Tesla в плагиате лежанки для кошек. Об этом говорится в заявлении компании в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Hulumao опубликовала фотографию своей лежанки для кошек Lounge Chair, указав, что эта модель была создана в 2017 году и получила золотую награду на конкурсе дизайна в Италии. В то же время вариант от Tesla впервые представили в 2019 году.

"Дорогой Илон Маск [американский предприниматель, владелец Tesla], хоть мы и незнакомы, очень благодарны вам за то, что вы продвигаете наш продукт под логотипом Tesla и продаете его в Китае", - указывается в сообщении.

"В то же время мы уверены, что никогда не производили эту модель для компании Tesla в Китае, а также не выдавали вам лицензию на ее дизайн. Наверное, здесь есть какое-то недопонимание", - говорится в подписи к фото.

Оригинальная лежанка от Hulumao продается за $42, в то время как цена на аналогичный аксессуар от компании Tesla на официальном китайском сайте компании составляет ¥89 (около $12).