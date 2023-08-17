Объем активов компаний в САР на острове Русский вырос до 5 трлн рублей

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что речь идет о 61 компании

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем активов компаний в специальным административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае вырос до 5 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Тренд - САР на острове Русский, <…> это гавань для крупного российского бизнеса, чтобы переводить свои активы из других стран. По очевидным причинам, с 2022 года взорвался интерес [к САР], уже 61 крупная компания редомицилировала 5 трлн рублей", - сказал он в ходе открытого диалога "Развитие Дальнего Востока и Арктики - национальный приоритет и особая миссия" на форуме "Территория смыслов".

В феврале министр сообщал, что за 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20, общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. Одной из таких компаний стал холдинг Владимира Потанина "Интеррос", который был перенесен из кипрской юрисдикции. С 13 января 2023 года компания "Интеррос инвест" (прежнее название Interros Ltd. - прим. ТАСС) зарегистрирована в САР на острове Русский. Первый резидент САР на острове Русский был зарегистрирован в 2018 году. Им стала компания "Финвижн Холдингс".

САР - это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на остове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.