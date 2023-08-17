Собянин просит предоставить регионам право устанавливать долю электромобилей в сфере такси

Среди других необходимых для передачи регионам полномочий мэр Москвы назвал установление отдельного экологического класса для электромобилей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину предоставить регионам право установки доли электромобилей в сфере такси и каршеринга.

"Просим дать нам полномочия устанавливать доли таксомоторных перевозок, каршеринга на электрических автомобилях", - сказал Собянин, обращаясь к главе государства в рамках заседания президиума Госсовета.

По словам мэра, в последние годы наблюдается бурное развитие электромобилей. "За этот год будет прирост в 3,5 раза, если раньше это было более-менее незаметно, то сегодня мы видим взрывной рост этого вида транспорта, в геометрической прогрессии", - отметил Собянин. Он добавил, что право установления доли электромобилей даст отрасли плановый переход от одного вида машин к другому, а производителям - понимание объема потребления в этой нише общественного транспорта.

Отдельный класс

Среди других необходимых для передачи регионам полномочий мэр Москвы назвал установление отдельного экологического класса для электромобилей. "Сегодня это одна из самых экологических машин, но тем не менее экологического класса не имеют", - пояснил Собянин. Также, по его словам, автодороги как регионального, так и федерального подчинения не оборудованы надлежащими сетями для организации электрозаправок. "И завтра те дороги, которые сегодня строим, нужно будет заново перерывать и укладывать силовые кабели для электрозаправок", - отметил мэр.

В этой связи Собянин также проинформировал, что в настоящее время только в столице насчитывается около 3 тыс. электрозаправок, из которых только около 400 муниципальных, а остальные - частные или ведомственные. "Но все они работают по своим стандартам в отличие от бензиновых заправок, они работают на информационных платформах, на которых заказывается и объем мощности и время заправки, в результате чего и автомобилисты, и такси, работающие на электромашинах сталкиваются с тем, что должны лавировать в разных информационных системах", - констатировал Собянин. Исходя из этого мэр предложил установить единое федеральное требование к информационным системам владельцев электрозаправок, чтобы каждый водитель "мог заправляться свободно, пользуясь единым подходом к информационным системам".

Не такси и не автобус

Кроме того, Собянин считает целесообразным рассмотреть с правовой точки зрения пассажирские перевозки небольшими автобусами, периодичность и маршруты которых регулируются заявками самих пассажиров, что актуально, прежде всего, в сельских территориях. В Москве подобный эксперимент, по словам мэра, проводился и система оказалась востребованной. "Необходимо дать поручение, чтобы мы с правовой точки зрения рассмотрели этот вид транспорта, потому что он сегодня практически не регулируется - это и не такси, и не автобусы: надо так его отрегулировать, чтобы он работал в легальной плоскости", - заметил Собянин.

В свою очередь, президент уточнил у него, нужны ли решения на федеральном уровне, прежде всего, в части структуризации видов транспорта. "У нас таких полномочий нет, нам нужно дать такие полномочия регулировать и по электротранспорту, и по единым требованиям для электрозаправок, а мы их выполним", - ответил мэр, подчеркнув, что вопросы уже проговаривались с Минтрансом РФ. "Надо отдать, конечно, коллегам в регионы, министерство со своего уровня не может это регулировать. Конечно", - сказал Путин.