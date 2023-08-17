Комитет Госсовета предложил выдавать казначейские кредиты на транспорт до 2027 года

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов предложил отнести вопросы финансирования и организации общественных перевозок всеми видами транспорта к условно защищенным статьям бюджета

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Действенной мерой поддержки регионов при обновлении общественного транспорта может стать продление программы предоставления специальных казначейских кредитов на 2024-2026 годы. Такое предложение выдвинул глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на заседании президиума Госсовета.

"Просим продления программ предоставления специальных казначейских кредитов на обновление общественного транспорта на 2024-2026 годы. Это все для равномерных поставок, исключения скачков цен", - сказал он.

Цыденов также предложил отнести вопросы финансирования и организации общественных перевозок всеми видами транспорта к условно защищенным статьям бюджета. "И просил бы вашего поручения, чтобы и регионы, и соответствующие федеральные органы обратили внимание на приоритизацию расходов в части обеспечения деятельности общественного транспорта. При этом необходимо определение потребности в обновлении транспортных средств подвижного состава по видам и по регионам. Мы в рамках комиссии такую работу сделали, данные у нас есть, но их надо формально закрепить", - добавил он.

Механизм казначейских кредитов запустили в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий. С начала года специальные казначейские кредиты были одобрены четырем новым регионам на модернизацию ЖКХ, 73 регионам на обновление автобусных парков, 11 регионам Дальнего Востока на реализацию мастер-планов городов и еще 32 субъектам и на реализацию 61 инфраструктурного проекта.