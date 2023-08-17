Чувашия может увеличить площадь насаждений хмеля в 7,5 раз

По данным Россельхозбанка, показатель может вырасти до 1 тыс. га

ЧЕБОКСАРЫ, 17 августа. /ТАСС/. Чувашия может в ближайшие годы увеличить площадь насаждений хмеля в 7,5 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

"В главном хмелеводческом регионе - Чувашии - есть потенциал в ближайшие годы увеличить площадь насаждений хмеля до 1 тыс. га, что в 7,5 раза больше, чем сейчас", - говорится в распространенном сообщении.

Россельхозбанк проанализировал тенденции на российском рынке хмеля к фестивалю "Зеленое золото - 2023", который проходит в Чувашии. Как отметили эксперты, за год валовый сбор хмеля в целом по России вырос на 11,2% - до 217,6 тонн. При этом сейчас в стране производится не более 3-5% потребляемого хмеля, потребность пивоваров оценивается примерно в 8-10 тыс. тонн. "Налицо зависимость от импорта, что в нынешних реалиях требует развивать собственное производство", - подчеркнули в РСХБ.

К факторам развития отрасли Россельхозбанк отнес также реализацию научного потенциала, повышение урожайности, расширение географии производства, обновление технопарка, агротуризм и акцент на уникальных вкусах и экологичности продукции в маркетинге.

Помимо Чувашии, хмелеводство представили в Краснодарском крае, Липецкой области, Алтайском крае, Республиках Алтай и Марий Эл. По мнению Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, географию хмелеводства можно расширить как минимум на Курскую, Новгородскую, Воронежскую области и Татарстан.