Курский губернатор предложил принять меры для борьбы с дефицитом водителей автобусов

Инициативу поддержал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил разработать централизованные программы повышения привлекательности работы и развития учебной базы для водителей общественного транспорта, направленные на борьбу с дефицитом кадров в этой сфере. Соответствующее предложение Старовойт озвучил на заседании президиума Госсовета.

"В связи с существенным дефицитом - я озвучил цифры приобретения транспорта - у нас сегодня дефицит 100 как минимум водителей. Кадровый голод есть во многих городах, поэтому в связи с существенным дефицитом предлагаем, как в нашем субъекте, так и в целом по России [разработать] комплекс мер по обучению и привлечению водительского состава, развитию соответствующей учебной базы, повышению конкурентоспособности и привлекательности данной профессии на рынке труда", - сказал Старовойт.

Предложения губернатора Курской области поддержал президент России Владимир Путин. К реализации комплекса мер планируют привлечь Минпросвещения и Минтруд России. Курская область со своей стороны также выступит соисполнителем в части реализации соответствующего поручения в регионе.

На заседании Старовойт отметил, что в Курской области третий год, используя опыт Москвы, реализуют масштабный проект по полной модернизации общественного транспорта в Курской агломерации. Проект включает обновление всех видов, за 2023-2024 годы в регионе закупят и выставят на линии 424 единицы общественного транспорта.