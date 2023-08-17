"Черкизово" намерено вложить около 3 млрд рублей в реконструкцию птицефабрик в Башкирии

Планируется, в частности, закупка современных систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Группа "Черкизово" вложит около 3 млрд рублей в реконструкцию двух птицефабрик и перерабатывающего завода в Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики.

Проект представил на совещании "Инвестчас" в Доме республики главе Башкирии Радию Хабирову директор АО "Турбаслинские бройлеры" (входит в группу "Черкизово") Максим Зудин.

"Инвестор планирует вложить в модернизацию производства порядка 3 млрд рублей. Средства направят на закупку современных систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений. В результате общий объем выпуска мяса птицы уже в следующем году вырастет на 28 тыс. тонн в год и достигнет 97 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Речь идет о реконструкции птицефабрик "Уфимская" и "Юбилейная", а также перерабатывающего завода в Турбаслах. Инвестору возместят часть затрат на приобретение технологического оборудования, а также строительство инженерной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.