Для новых регионов определили единого закупщика электроэнергии и гарантирующих поставщиков

В качестве гарантирующих поставщиков названы "Энергосбыт Донецк", "Энергосбыт Луганск", "Энергосбыт Запорожье" и "Энергосбыт Херсон"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ определило единого закупщика электроэнергии и гарантирующих поставщиков для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Единый закупщик" энергосбытовой организацией, уполномоченной на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) для целей поставки электрической энергии (мощности) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (единым закупщиком)", - говорится в тексте документа.

В распоряжении в качестве гарантирующих поставщиков определены компании "Энергосбыт Донецк", "Энергосбыт Луганск", "Энергосбыт Запорожье" и "Энергосбыт Херсон".

В сообщении Минэнерго РФ отмечается, что распоряжение повысит качество работы с абонентами, обеспечит гарантированное и надежное электроснабжение потребителей в новых субъектах страны, а также интегрирует энергосистемы новых субъектов в Единую энергосистему России.

Для удобства потребителей в новых регионах упростили процедуру оформления документов и заключения договора энергоснабжения. Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения, отметили в ведомстве. "В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключенным автоматически для всех потребителей в новых регионах", - говорится в сообщении министерства.