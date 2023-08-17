В России считают необходимым утвердить потребность в обновлении транспорта до 2030 года

По мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, долгосрочное планирование обеспечит равномерную загрузку производственных предприятий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Утверждение регионами потребности в обновлении подвижного состава до 2030 года позволит достичь равномерной загрузки производителей общественного транспорта в России. Такое мнение выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании президиума Госсовета.

Он отметил, что сейчас применяется огромное количество различных инструментов поддержки, но они в основном работают через отбор в рамках одного года. "Я понимаю, что есть те, кто умеет участвовать в отборах, и очень уверенно себя чувствуют в этом смысле с точки зрения качества заявок, но точно понять, какой будет заказ, мы пока не можем. В этой связи общая рекомендация [круглого] стола - это утвердить потребность в обновлении подвижного состава в разрезе субъектов по видам общественного транспорта со сроком обновления до 2030 года и с прогнозом до 2035 года", - сказал Никитин.

Реализация такой программы за счет долгосрочного планирования, по его словам, обеспечит равномерную загрузку производственных предприятий. Никитин отметил, что выражает общее мнение участников круглого стола "Производство и обновление подвижного состава", который состоялся в рамках семинара-совещания. В нем приняли участие все производители подвижного состава в России, представители Минпромторга, Минтранса, губернаторы и эксперты.

"В один голос все говорили: долгосрочность заказа требуется, прогнозируемость его, защищенность. Но для этого естественно нужна долгосрочность и федеральной поддержки для каждого региона", - сказал Никитин.

Как отметил губернатор, электрические речные суда также будут требовать подобных мер поддержки, которые применяются для наземного общественного транспорта. В частности, может потребоваться увеличение капитального гранта. "У нас уже ходит один такой электроход. Вот думаем еще четыре приобрести, для этого нужна будет обязательно поддержка", - сказал он.

Никитин напомнил, что в регионе запустили парк электротакси, сейчас по городу ходят более 200 электрических машин. "Это очень сильно стимулировало зарядную инфраструктуру и, кстати, стимулировало приобретение личного транспорта, потому что появились зарядки, и стали покупать люди электромобили", - отметил глава региона.