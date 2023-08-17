17 августа, 19:25

Китайская корпорация будет работать в Ненецком АО на строительстве газохимического завода

Речь идет о China Energy Engineering Corporation

ТАСС, 17 августа. Китайская корпорация China Energy Engineering Corporation будет участвовать в проекте по строительству газохимического завода в Ненецком автономном округе (НАО), написал в Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный.

"Провел переговоры с представителями делегации China Energy Engineering Corporation - крупнейшей государственной корпорации Китая, - написал губернатор. - Предварительный этап в НАО завершен. Наши коллеги готовы приступить к строительству завода и приехали посмотреть площадки под проведение работ. На встрече договорились о следующем: привлекаем местных специалистов; корпорация открывает в НАО свой филиал".

Сферы деятельности корпорации - от проектирования атомных станций до промышленного производства и альтернативной энергетики. Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы НАО, основная задача работы с китайскими партнерами - заместить технологии французских компаний, которые из-за санкций вынуждены были отказаться от сотрудничества.

Ресурсной базой завода выступает Кумжинское газоконденсатное месторождение. На территории Ненецкого автономного округа планируется создание нового вертикально-интегрированного газохимического комплекса. Он будет включать разработку газовых месторождений с запасами более 150 млрд кубометров; строительство комплекса по производству метанола с портовой инфраструктурой. 

Теги:
РоссияКитайНенецкий автономный округБездудный, Юрий Васильевич
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