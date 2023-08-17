Минфин заявил, что модель финансирования ВСМ между Москвой и Петербургом не направлялась

По подсчетам Минтранса, строительство высокоскоростной магистрали потребует около 468 млрд рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчеты и модель финансирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на сегодняшний день в Минфин не направлялись, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"На сегодняшний день в Минфин России не направлялись модель финансирования и расчеты", - сказали в пресс-службе.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров заявлял, что, согласно стратегическим планам холдинга, в 2030-2035 годах планируется построить около 7 тыс. км ВСМ.

Согласно подсчетам Минтранса России, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.

Ранее, поддержав предложение по началу реализации данного проекта, президент России Владимир Путин сказал, что время в пути по ВСМ Москва - Санкт-Петербург для пассажиров составит 2 часа 15 минут. Вместе с тем, глава государства видит перспективы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, а в перспективе в сторону Донецка и Луганска.