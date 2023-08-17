РЭО намерен вложить 9,5 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Ростовской области

Их общая мощность превысит более 1 млн тонн в год

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Стоимость строительства мусороперерабатывающих предприятий в Ростовской области оценили в 10 млрд рублей, из которых 9,5 млрд рублей готов вложить Российский экологический оператор. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Обсудили с главой Ростовской области наращивание регионом мощностей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Рассматриваем несколько проектов, в рамках которых будет построено три объекта. Их общая мощность составит более 1 млн тонн в год. Создание комплексов позволит субъекту достичь 100% обработки ТКО и сократить объемы захоронения отходов на полигонах в два раза, согласно целям нацпроекта "Экология". Стоимость проектов оценивается в 10 млрд рублей, рассматривается возможность оказать финансовую поддержку в виде льготного займа до 95% со стороны РЭО", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, к строительству планируется Новочеркасский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс мощностью обработки 300 тыс. тонн отходов. Концессионное соглашение по нему планируется подписать в ближайшее время, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,8 млрд рублей. Так же как инвестиционные проекты планируется построить Красносулинский комплекс мощностью обработки 250 тыс. тонн в год и Мясниковский комплекс мощностью обработки более 500 тыс. тонн.

"В Ростовской области постепенно появляется необходимая инфраструктура. При поддержке федерального центра ликвидируется накопленный экологический ущерб. Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути. При этом важно помнить, что конечная цель этой работы - повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду", - добавил глава Ростовской области Василий Голубев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.