В Калмыкии произошли перебои в продаже бензина

Власти региона обратились в Федеральную антимонопольную службу для предотвращения дальнейшего роста цен на топливо

ЭЛИСТА, 17 августа. /ТАСС/. Перебои в продаже бензина наблюдаются в Элисте в Калмыкии, власти республики обратились в Федеральную антимонопольную службу в связи с ростом цен на топливо, сообщается на странице Министерства экономики и торговли Калмыкии в сети «ВКонтакте».

«В настоящее время в городе Элисте наблюдаются перебои с отпуском бензина. Мы принимаем меры для урегулирования ситуации, в том числе обратились к компаниям-производителям топлива с целью обеспечения непрерывной поставки на их автозаправочные станции и местные АЗС. В целях защиты интересов жителей и предотвращения дальнейшего роста цен было направлено обращение в Федеральную антимонопольную службу „, — приводятся слова исполняющего обязанности министра экономики и торговли республики Андрея Чиджиева.

Уточняется, что региональное управление ФАС проводит мониторинг цен на топливо на автозаправочных станциях. К нестабильным поставкам топлива и росту цен привел ремонт на нефтеперерабатывающих заводах.