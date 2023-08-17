В Севастополе на проведение выборов дополнительно выделили более 2,5 млн рублей

Средства из резервного фонда правительства города направили избирательной комиссии

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия получила дополнительно более 2,5 млн рублей из резервного фонда города для обеспечения расходов в единый день голосования, который пройдет 10 сентября. Это следует из постановления, которое подписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В целях финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете Севастополя на 2023 год, правительство постановляет выделить средства из резервного фонда правительства Севастополя в сумме 2 701 500,00 рублей (два миллиона семьсот одна тысяча пятьсот рублей) Севастопольской городской избирательной комиссии», — говорится в документе.

На заседании правительства, которое прошло в четверг, исполняющий обязанности директора департамента финансов Севастополя Алексей Плотников уточнил, что ранее избирательная комиссия города обратилась с просьбой выделить дополнительные средства для обеспечения единого дня голосования.

В Севастополе в единый день голосования жители города будут выбирать на дополнительных выборах депутата Совета Терновского муниципального округа третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3. Кроме этого, в городе будет образовано семь экстерриториальных участков, на которых будут голосовать жители новых регионов. Они смогут проголосовать как на участке для голосования, так и на дому.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.