Минфин России предложил снизить пороговые требования для участников налогового мониторинга

В ведомстве пояснили, что мониторинг позволяет снизить административную нагрузку на налогоплательщиков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает снизить пороговые требования для участников режима налогового мониторинга и таким образом привлечь больше компаний в эту форму налогового контроля. Соответствующие изменения министерство подготовило в Налоговый кодекс, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс, которыми, в частности, предлагается снизить пороговые требования к участникам налогового мониторинга в части суммы уплаченных ими налогов, полученных доходов и величине их активов", - рассказали в пресс-службе.

Как напомнили в Минфине, мониторинг позволяет существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сместить акцент с наказания за налоговое правонарушение на недопущение его совершения. "Министерство постепенно открывает двери для новых потенциальных участников этой формы налогового контроля", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что расширение периметра налогового мониторинга - стратегическая цель, обозначенная правительством РФ в принятой концепции развития налогового мониторинга.

Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что 445 компаний, которые обеспечивают 41% поступлений в федеральный бюджет, дали доступ налоговым органам к своей отчетности и перешли на налоговый мониторинг. Вместе с тем, Егоров отметил, что выездные проверки ФНС затрагивают не более 0,01% малых компаний.