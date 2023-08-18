17 августа, 21:01

Нижегородская область закупит около 300 автобусов

Транспорт направят в 32 муниципалитета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области закупят около 300 пассажирских автобусов, которые направят в 32 муниципалитета, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Парк общественного транспорта обновится в 32 муниципалитетах Нижегородской области. Благодаря федеральной финансовой поддержке будут закуплены около 300 пассажирских автобусов. Примерно 80% техники будет использовано на муниципальных маршрутах, около 20% - на межрайонных. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - говорится в распространенном сообщении.

Глава региона отметил, что вопросы обновления общественного транспорта неоднократно поднимали и главы округов, и жители в соцсетях. Никитин поручил профильным ведомствам ускориться с закупкой, чтобы первый транспорт пришел в регион уже в 2023 году.

В пресс-службе отметили, что правительство Нижегородской области проводит системные мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения. Так, в рамках реализации Стратегии развития региона за шесть лет было закуплено более 800 автобусов для нижегородского перевозчика, а также для пассажирских предприятий в районах. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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