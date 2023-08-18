Таиландско-российская торговая палата проведет семинар на Пхукете

Участники мероприятия обсудят перспективы развития экономических связей двух стран на фоне восстановления туристической отрасли королевства после пандемии коронавируса

ПХУКЕТ /Таиланд/, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Семинар Таиландско-российской торговой палаты (ТРТП) с участием представителей бизнеса двух стран, местных властей и общественности состоится в пятницу на Пхукете. На курортном острове гости из России образуют самую многочисленную национальную туристическую группу.

Участники форума обсудят перспективы развития экономических отношений двух стран на фоне восстановления туристической отрасли королевства после пандемии коронавируса, в том числе за счет роста турпотока из России. Таиланд с начала этого года посетили более 855 тыс. россиян, более половины из которых прибыли прямыми рейсами из городов России на Пхукет. По данным иммиграционной полиции острова, здесь постоянно проживают 7,5 тыс. российских граждан.

Специфика Пхукета

"Семинары и конференции - это одна из основных форм нашей работы. Они преследуют две цели - ознакомить всех заинтересованных с нашей палатой и ее деятельностью и, конечно же, предоставить интересную и полезную информацию для наших членов и слушателей, которые придут туда", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент ТРТП Виталий Киселев.

"Что же касается семинара на Пхукете, то его главная задача заключается в ознакомлении с нашей палатой местного российского бизнеса, который сейчас активно там развивается. Мы рассчитываем, что его представители позже присоединятся к нам и смогут принять участие в нашей работе, а также познакомиться с таиландскими компаниями, потому что так или иначе, учитывая специфику Пхукета (значительное присутствие граждан РФ), они тоже будут заинтересованы в сотрудничестве с Россией", - отметил он.

Задачи организации

Как указал Киселев, главная задача ТРТП состоит в укреплении торгово-экономических отношений двух стран, привлечении инвестиций. Немаловажным является и помощь вступившим в нее членам. "Так, таиландским компаниям, которые уже работают с Россией или хотят выйти на российский рынок, мы оказываем содействие в поиске партнеров, решении организационных и логистических проблем, а также вопросов регулирования. И соответственно для российских компаний, которые хотят работать в Таиланде, мы предоставляем всю необходимую информацию, касающуюся налаживания торговли с таиландскими партнерами. В основном мы предоставляем информацию о местном законодательстве, торговых правилах, помогаем в проверке надежности контрагентов", - подчеркнул собеседник агентства.

ТРТП объединяет порядка 70 таиландских и российских компаний, а также индивидуальных членов, которые юридическими лицами не являются. "Должен сказать, что в настоящее время таиландских компаний у нас больше. Так исторически сложилось, поскольку мы базируемся в Бангкоке, поэтому к нам обращаются преимущественно таиландские компании, которые интересуются сотрудничеством с Россией. Однако в последнее время ситуация меняется, мы видим, как в Таиланд приходит больше российских компаний или, правильнее сказать, таиландских компаний с преимущественно российским капиталом, которые управляются российскими гражданами. И вот они вступают к нам, поскольку видят, что мы можем помочь здесь быстрее укрепиться и выйти на местный рынок", - добавил президент ТРТП.

История Таиландско-российской торговой палаты

Формально ТРТП была зарегистрирована в ноябре 2005 года. До этого она существовала шесть лет в качестве Таиландско-российской торговой ассоциации. "Когда мы развились в количественном и качественном плане, мы повысили свой статус до торговой палаты. По таиландскому законодательству, иностранные торговые палаты входят формально в состав Таиландской торговой палаты и Совета по торговле. Таких палат, как наша, в Таиланде около 40, большинство из них объединены в международную Ассоциацию иностранных торговых палат, куда также входит ТРТП. Мы активно с ними сотрудничаем, поскольку такое взаимодействие дает выход на серьезные правительственные и экономические круги Таиланда", - подытожил Киселев.