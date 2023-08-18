17 августа, 21:02,
обновлено 17 августа, 21:17

Почти 70% опрошенных россиян перешли на продукты отечественных брендов

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Респонденты отметили, что таким образом хотят поддерживать локальные компании

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, а 68% выбирают отечественные марки потому, что хотят поддержать локальные компании, следует из результатов опроса НПФ "Открытие".

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При этом превалирующее большинство россиян (70%) отметили, что покупали товары и пользовались услугами зарубежных брендов, которые за последние полтора года покинули российский рынок. Однако подавляющее число опрошенных смогли адаптироваться к уходу привычных иностранных брендов, найдя замену среди оставшихся иностранных аналогов или продукции местных производителей.

Так, согласно опросу, 43% респондентов выбирают вместо ушедших иностранных брендов продукцию других марок, 33% ответили, что уход иностранных брендов никак не повлиял на их поведение как потребителя, а 23% отпрошенных стали чаще покупать продукцию брендов местного производства. Только 5% респондентов ответили, что все иностранные бренды, которыми они пользовались, остались на российском рынке.

В то же время четверть опрошенных перешли на продукцию отечественного производства, поскольку не смогли найти аналоги ушедших иностранных брендов, а 21% опрошенных всегда пользовались продукцией местных брендов.

Сложнозаменяемыми товарами для респондентов оказались лекарства - 46%, товары категории авто и мото - 43%, одежда, обувь и аксессуары - 33%, косметика, уходовые и гигиенические средства - 29%. Одна пятая часть опрошенных ответили, что им сложно подобрать аналоги кормам для животных, а также 12% ответили, что не находят замену лекарствам для животных. 13% респондентов назвали сложно заменимой категорией одежду и обувь для детей, еще 9% не находят замену другим детским товарам.

Как считают в НПФ "Открытие", россияне смогли адаптироваться к новым условиям и скорректировать свои принципы поведения в части потребления товаров и услуг. К меняющимся внешним условиям адаптируются и компании, чтобы предоставить потребителям новые лучшие товары, услуги и сервис, добавили там.

В исследовании НПФ "Открытие" приняли участие около 600 мужчин и женщин в возрасте 30-60 лет. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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