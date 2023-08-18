В Тверской области планируют платить повышенную стипендию студентам-целевикам медколледжей

Ее размер составит не менее 5 тыс. рублей в месяц

ТАСС, 18 августа. Власти Тверской области с нового учебного года готовы обеспечить повышенную стипендию студентам-целевикам в медицинских колледжах региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В 2023 году по целевому набору в наши 6 медицинских колледжей хотим привлечь дополнительно более 270 человек. Принято решение о выплате им повышенной стипендии - не менее 5 тыс. рублей в месяц. Плюсом - единовременная годовая выплата", - привела пресс-служба слова губернатора региона Игоря Рудени.

По его словам, повышенная стипендия будет назначаться студенту после каждого семестра в случае успешной сдачи экзаменов.

Абитуриенты при поступлении в медицинские колледжи могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами Тверской области, в соответствии с которым учреждения будут оплачивать обучение целевиков. Студенты в свою очередь берут на себя обязательство отработать в больницах региона определенное время. Руденя отметил, что в дальнейшем эту программу можно распространить на другие направления, в том числе на сферу образования.