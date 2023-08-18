Стоимость биткойна резко опустилась до $25,4 тыс.

По данным площадки Coindesk на 01:06 мск, его курс находился на уровне $26,415 тыс. (-8,64%)

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу резко снизился до $25,392 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk по состоянию на 00:44 мск.

По данным на 01:06 мск, курс биткойна находился на уровне $26,415 тыс. (-8,64%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".