"Известия": федеральное казначейство сможет проводить операции валютного свопа с юанем

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил газете, что у Минфина в резервах накоплено значительное число юаней

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральное казначейство может получить разрешение на проведение операций валютного свопа с юанем. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин.

В документе отмечается, что такая мера нужна для максимизации доходов бюджетов в условиях сложившейся ситуации на финансовом рынке. Ранее казначейство проводило такие операции только с долларами и евро.

Валютный своп является соглашением на обмен оговоренного объема одной валюты на другую на определенную дату или даты, отмечают "Известия". Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил газете, что у Минфина в резервах накоплено значительное число юаней, а у банков периодически возникает дефицит ликвидности в этой валюте. Так, казначейство будет иметь возможность предоставлять коммерческим игрокам юани под залог рублей через своп.

"Теперь же казначейство видит возможность для получения дополнительных доходов. Операции с юанем - еще один инструмент управления ликвидностью", - также отметил директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг газете.

Минфин сообщил, что ведомство совместно с Федеральным казначейством осуществляет постоянную работу по развитию инструментов по управлению ликвидностью. "Валютный своп - высоконадежный инструмент, запуск свопов в юанях повысит удобство управления временно свободными денежными средствами при не повышении рисков. Объемы и сроки проведения данных операций будут определяться таким образом, чтобы исключить их влияние на российский денежный и валютный рынок", - отметили в ведомстве.

"Известия" направили запрос в правительство, ЦБ, казначейство, а также в десять крупнейших банков.