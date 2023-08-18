СМИ: Япония, США и Южная Корея создадут механизм связи для поставок полупроводников

По данным газеты Yomiuri, страны будут обмениваться информацией и оперативно предупреждать друг друга о возможных перебоях с поставками полупроводников, аккумуляторов и других компонентов

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Япония, США и Южная Корея работают над созданием механизма связи и раннего оповещения друг друга, который будет предусматривать обмен информацией по состоянию поставок полупроводников и других высокотехнологичных составляющих. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Ожидается, что пункт о намерении в ближайшее время запустить соответствующий механизм будет включен в совместное заявление по итогам предстоящих трехсторонних переговоров премьер-министра Фумио Кисиды, президента США Джо Байдена и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Предполагается, что стороны будут обмениваться информацией и оперативно предупреждать друг друга о любых возможных перебоях с поставками полупроводников, аккумуляторов и других важных компонентов. Лидеры трех стран также намереваются договориться об активизации сотрудничества в сфере технологий, связанных с искусственным интеллектом, а также в области биотехнологий.

Издание подчеркивает, что этот шаг направлен на укрепление трехсторонней экономической безопасности "на фоне ожесточенной конкуренции с Китаем в сфере высоких технологий". Ранее японская сторона достигла соглашения с ЕС о создании схожего механизма.

Как сообщал Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Также это станет первой трехсторонней встречей лидеров США, Японии и Южной Кореи не на полях международных мероприятий с 1994 года.