Эксперты спрогнозировали рост числа платежей по QR-кодам в России в 2023 году

Как сообщили в компании Smart Engines, по итогам года количество таких трансакций может превысить 0,5 млрд

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Платежи с помощью QR-кодов заменяют россиянам ушедших с платежного рынка западных игроков, по итогам 2023 года клиенты крупных российских банков совершат более 0,5 млрд таких платежей. Такой прогноз дает московская компания Smart Engines, разработавшая технологию для распознавания QR-кодов (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"После приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем Visa и MasterCard россияне стали значительно чаще совершать расчеты по QR-кодам. Только за июль клиенты восьми из 13 системно значимых банков РФ - Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, МКБ, банка "Открытие", Райффайзенбанка, Росбанка и "Тинькофф" - совершили свыше 40 млн платежей через QR-коды. По итогам 2023 года количество таких трансакций, совершенных клиентами упомянутых банков, превысит 0,5 млрд", - говорится в материалах компании.

В Smart Engines отмечают, что клиенты из числа крупнейших банков подтверждают большой потенциал платежей по QR-кодам и надежность российской технологии на базе искусственного интеллекта. Так, в банке "Тинькофф" посчитали, что 24% покупателей минимум раз в месяц оплачивают покупки с помощью QR-кода, банк ожидает, что это число продолжит увеличиваться и дальше. По данным одного из банков-клиентов компании, во втором квартале 2023 года число распознаваний QR-кодов увеличилось на 47% по сравнению с первым кварталом. При этом если сравнить результаты второго квартала 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, то число мобильных распознаваний QR-кодов возросло на 133%.

"Благодаря платежам по QR-кодам, проекту Mir Pay, платежным инструментам отдельных банков в России удалось достигнуть полного замещения Visa и Mastercard в банкинге. Кроме того, наш сканер QR-кодов заменил Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, которые прекратили работу в России. Это смелый шаг вперед, который подтверждает развитие национальной финансовой инфраструктуры и укрепление ее автономности. Платежи по QR-кодам обеспечивают удобство, надежность и безопасность, что стало критическим фактором для пользователей и бизнеса", - сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

QR-коды внедряют в интернет-банки

Банки активно интегрируют платежи по QR-кодам в свои интернет-версии. Такие платежи развиваются в формате прогрессивных веб-приложений на смартфоне (PWA, Progressive Web Application). PWA работают непосредственно в браузере и дают возможность получать широкий набор банковских услуг независимо от ограничений в App Store и Google Play. PWA позиционируются как альтернатива мобильным приложениям банков. Развитие PWA стимулируют в том числе ограничения, введенные в отношении российских банков компаниями Apple и Google. Мобильные приложения нескольких российских банков были удалены из официальных магазинов приложений Google Play и App Store. По информации банка-клиента Smart Engines, количество оплат по QR-кодам в онлайн-банке во втором квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом возросло на 195%.