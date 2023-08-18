Директор Запорожской АЭС сообщил о росте численности сотрудников предприятия до 4 тыс.

Юрий Черничук уточнил, что все критические позиции оперативного персонала и персонала, принимающего решения, закрыты

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Численность персонала на Запорожской атомной электростанции выросла до 4 тыс. человек, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью "Коммерсанту".

"Количество персонала на данный момент уже около 4 тыс. человек. Плюс в стадии рассмотрения находится порядка 1 тыс. заявлений от кандидатов. В отдел кадров нам продолжают присылать большое количество резюме не только из нашего региона, но даже пишут из других регионов", - отметил он.

Черничук добавил, что все критические позиции оперативного персонала и персонала, принимающего решения, закрыты. "Мы с уверенностью можем сказать, что ЗАЭС соблюдает все требования по обеспечению безопасности станции, в том числе и по аспекту персонала", - подчеркнул директор станции.

Директор предприятия подчеркнул, что несмотря на определенные трудности, на станции с "оптимизмом смотрят на кадровую ситуацию". Что касается графика работы и отдыха персонала, глава предприятия сообщил, что он не менялся. "Весь персонал станции работает штатно: утром ведут детей в детские сады и школы, потом приезжают на работу, а вечером идут домой. У операторов станции также привычный сменный режим работы: три смены в сутки по восемь часов", - пояснил он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.