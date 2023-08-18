Погрузка угля на железной дороге в ДФО выросла на 4,4%

Объем отгруженного за семь месяцев угля составил 19,8 млн тонн

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Объем отгруженного за семь месяцев угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличился до почти 20 млн тонн, что 4,4% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ДВЖД.

"За семь месяцев 2023 года на Дальневосточной железной дороге погружено 19,8 млн тонн угля (+4,4% к аналогичному периоду 2022 года)", - говорится в распространенном сообщении.

Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом, до 10,4 млн тонн. Погрузка на Ургальском месторождении в Хабаровском крае составила свыше 4 млн тонн, что на 12,2% больше показателя этого же периода прошлого года, на Павловском месторождении в Приморье погрузка достигла более 1,9 млн тонн, рост на 5,3%.

На экспорт направлено 15,7 млн тонн дальневосточного угля, что на 6,8% больше показателей за январь - июль прошлого года.