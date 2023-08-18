Интерес россиян к новостям про валютный курс за четыре месяца вырос в 1,5 раза

При этом мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Интерес россиян к новостям с валютной биржи за четыре месяца вырос в 1,5 раза, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, за курсом доллара и евро сейчас следят трое из десяти опрошенных - в 1,5 раза больше, чем весной. При этом мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

По данным опроса, к 1 сентября россияне предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты россияне предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) - удорожание доллара и евро.

Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 населенных пунктах РФ среди экономически активного население старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1 600 респондентов.