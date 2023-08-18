Россия обсудит с ЮАР возможность импорта слонов и жирафов для зоопарков

Как отметили в Россельхознадзоре, экзотических животных могут поставлять из охотничьих заказников республики в провинциях Лимпопо и Гаутенг

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников республики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

"Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что обсудил с компетентным ведомством ЮАР вопросы взаимных поставок животноводческой продукции.

Российская сторона попросила коллег представить развернутые сведения о распространении в ЮАР таких болезней, как ящур, африканская чума свиней, грипп птиц и других. Кроме того, нужен перечень предприятий, заинтересованных в поставках по каждому виду животноводческой продукции. После этого стороны обсудят условия импорта мясной продукции, а также диких животных из ЮАР, объяснили в службе.