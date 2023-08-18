Источник заявил об отсутствии альтернативы черноморскому зерновому коридору

Дипломатический источник в Турции отметил, что стамбульский Совместный координационный центр в любой момент готов возобновить работу

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Создание альтернативы черноморскому гуманитарному коридору по объемам перевозки сельхозпродукции и обеспечению его безопасности практически нереально. Такое мнение ТАСС высказал дипломатический источник в Турции, комментируя ситуацию вокруг зерновой сделки, реализация которой месяц назад была приостановлена Россией.

"В рамках стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года создан и до последнего времени успешно функционировал зерновой коридор. По нему за год перевезено свыше 33 млн тонн зерновых, и практически никаких проблем с обеспечением безопасности коридора не возникало. Создавать новые коридоры, о которых говорят и на Украине, и в России, смысла нет, нужно решить имеющиеся проблемы, в данном случае удовлетворить требования России, и в коридоре вновь загорится зеленый свет, учитывая, что стамбульский Совместный координационный центр в любой момент готов возобновить работу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти Турции на разных уровнях неоднократно заявляли, что выступают за возобновление зерновой сделки в ее прежнем формате, причем не на несколько месяцев, а на более длительный срок. Источник добавил, что в Анкаре отслеживают усилия других стран по организации альтернативных маршрутов вывоза зерна, но не участвуют в таких переговорах.

"В отличие от других проектов, о которых пока можно говорить гипотетически, Турция может гарантировать безопасное сопровождение сухогрузов как по гуманитарному коридору, так и через черноморские проливы. Никто не вправе упрекнуть ее в обратном, равно как в послаблениях при реализации Конвенции Монтрё о судоходстве в зоне проливов", - отметил собеседник.

В Минобороны Турции 17 августа сообщили, что никаких проблем с обеспечением безопасности торгового судоходства в черноморских проливах нет.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный.